    31 декабря 2019, 19:21

    Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии

    Екатерина Земская, Нина Петлинова

    Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии. В результате погиб один полицейский. Двое нападавших убиты, еще один — ранен.

    Следственный комитет подтвердил, что нападение действительно произошло. Сотрудники работают на месте происшествия.В МВД сообщили «360», что трое неизвестных на автомобиле подъехали к посту ДПС, который расположен на въезде в Магас. Они открыли огонь по сотрудникам, которые в этот момент находились на службе.

    «В результате нападения пострадало три сотрудника полиции. В настоящее время нападавшие нейтрализованы», — сообщили в МВД.

    Сейчас на место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия.