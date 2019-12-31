Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии

Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии. В результате погиб один полицейский. Двое нападавших убиты, еще один — ранен.

Следственный комитет подтвердил, что нападение действительно произошло. Сотрудники работают на месте происшествия.В МВД сообщили «360», что трое неизвестных на автомобиле подъехали к посту ДПС, который расположен на въезде в Магас. Они открыли огонь по сотрудникам, которые в этот момент находились на службе.

«В результате нападения пострадало три сотрудника полиции. В настоящее время нападавшие нейтрализованы», — сообщили в МВД.

Сейчас на место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия.