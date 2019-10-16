Неизвестные на Mercedes похитили человека на юге Москвы. План «Перехват»

Неизвестные люди на серебристом Mercedes похитили человека на юге Москвы, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что ЧП произошло в районе метро Нахимовский проспект на улице Азовская. В районе объявлен план «Перехват». Полиция проводит неотложные оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются свидетели происшествия.

Ранее в Казахстане арестовали педагога, который хотел похитить ребенка ради выкупа. Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты в Казахстане избрал такую меру пресечения в отношении воспитательницы детского сада, которую обвинили в попытке похитить пятилетнего ребенка из своей же группы.