Неизвестные кавказской внешности открыли огонь по иномарке в Москве

Пятнадцать мужчин кавказской внешности отрыли огонь по Toyota Land Cruiser 200 в квартале № 62 поселения Марушкинское в Новомосковском административном округе Москвы. Причем каких-либо веских причин на это у них было. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП случилось 28 июля, в 19:27. Тогда по дороге на шести иномарках ехали 15 неизвестных кавказской внешности. Они открыли огонь, предположительно, из травматического оружия по машине. За рулем Toyota сидел 55-летний мужчина, вместе с ним ехала 31-летняя женщина.

После этого злоумышленники скрылись. На место происшествия прибыли полицейские.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб нижнего века. У пассажирки они обнаружили ссадины шеи, левого предплечья, ушиб и кровоподтек правого бедра. После получения медицинской помощи пострадавшие уехали домой.

Правоохранители установили четыре автомобиля, причастные к происшествию. Это Audi A6, BMW 5-Series 520d AT xDrive Base, Mercedes-Benz ML 63 AMG и Kia Optima.