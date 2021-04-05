Неизвестные избили ветерана под Красноярском

Неизвестные жестоко избили ветерана в своей квартире в Зыкове (Красноярский край). Об этом сообщила депутат Березовского районного совета Марина Якубенко.

«Вечером 4 апреля неизвестные избили Геннадия Кузьмича в собственной квартире. Грабители требовали у пожилого человека деньги. Как им удалось попасть домой к пенсионеру, неизвестно», — заявила Якубенко. Ее процитировал телеканал ТВК.

Пенсионер упал, после этого у него на лице появились гематомы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Региональная прокуратура начала доследственную проверку. Исполняющий обязанности прокурора Березовского района отправился к ветерану, уточнили в региональном ведомстве. Прокурор навещал пенсионера две недели назад. Все положенные выплаты пожилой мужчина получает. Поскольку живет один, к нему приходят соцработники. Сейчас правоохранители ищут людей, избивших ветерана.

Геннадий Кузьмич во время Великой Отечественной войны был артиллеристом, дошел до пригорода Берлина. Позже получил звание командира.