Неизвестные избили столичного полицейского в Подмосковье. Отобрали даже удостоверение

В Подмосковье трое напали на оперуполномоченного уголовного розыска, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Мужчину избили и отобрали у него деньги, документы на автомобиль и служебное удостоверение.

Пострадавший сам сообщил о нападении в полицию. Оно произошло в ночь на 13 июня в селе Середа городского округа Шаховская. Злоумышленники подошли к полицейскому у одного из местных магазинов.

Трое мужчин потребовали у своей жертвы деньги. Получив отказ, сначала принялись избивать полицейского, а потом отобрали у стража порядка две тысячи рублей, банковскую карту и удостоверение. Они похитили документы на машину Mercedes, которая принадлежит отцу оперуполномоченного, и его же травматический пистолет. 26-летний полицейский успел несколько раз выстрелить в нападавших.

За медицинской помощью пострадавший обратился сам. В больнице его осмотрели, обнаружив гематомы и ссадины по всему телу, и назначили амбулаторное лечение.

В эту же клинику привезли нападавших. Ими оказались три местных жителя 1991 и 1995 годов рождения. Все они были пьяны. У двоих врачи обнаружили ранения в области предплечья, живота и колена. Третий получил ссадину грудной клетки.

Отбившийся от неудачливых грабителей москвич работает в Северном Тушино в звании лейтенанта полиции. В органы пришел в ноябре 2016 года.

Проводится проверка. Меру пресечения предполагаемым виновникам случившегося пока не назначали. С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли три гильзы, травматический пистолет и другие документы пострадавшего, а также записи с камер видеонаблюдения.