Неизвестные избили доставщика еды в Казани

Двое мужчин в Казани избили курьера, который занимался доставкой еды. Этот момент сняла камера видеонаблюдения.

Случай произошел в вечернее время в жилом комплексе «Голливуд». На кадрах можно увидеть, как нападавшие задержали молодого человека, который возвращался с заказа. Неизвестные начали к нему приставать, потом произошла драка. Они били его ногами, бросали в снег.

Подъехавший к месту происшествия водитель попытался защитить курьера. К концу видео драка завершилась, курьер смог встать и уйти от своих обидчиков.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали драку.