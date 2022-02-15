Неизвестные избили доставщика еды в Казани
Избиение доставщика еды в Казани попало на видео
Двое мужчин в Казани избили курьера, который занимался доставкой еды. Этот момент сняла камера видеонаблюдения.
Случай произошел в вечернее время в жилом комплексе «Голливуд». На кадрах можно увидеть, как нападавшие задержали молодого человека, который возвращался с заказа. Неизвестные начали к нему приставать, потом произошла драка. Они били его ногами, бросали в снег.
Подъехавший к месту происшествия водитель попытался защитить курьера. К концу видео драка завершилась, курьер смог встать и уйти от своих обидчиков.
Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали драку.