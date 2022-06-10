Неизвестного, который сделал рассылку ложных сообщений о минировании в Чите, начали искать

Сотрудники органов начали разыскивать неизвестного злоумышленника, который сделал рассылку сообщений о минировании в центре Читы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на краевое МВД.

Из-за сообщений полицейским пришлось эвакуировать всех людей из здания краевого правительства по адресу Чайковского, 8, а также других административных зданий. На данный момент они занимаются поиском злоумышленника.

«Сотрудники полиции совместно с представителями заинтересованных ведомств провели обследования административных зданий. Предметов, представляющих опасность не обнаружено», — рассказали в ведомстве.