Неизвестная женщина похитила ребенка в новогоднюю ночь в Москве

В Москве похитили ребенка. Семилетняя Таня пропала ночью с 31 декабря на 1 января у дома по улице Яблочкова на северо-востоке Москвы. Незадолго до этого здесь видели незнакомую женщину с особой приметой: у нее косит глаз.

В московской полиции описали приметы похищенной девочке. По словам представителей полиции, ростом девочка приблизительно один метр и 20 сантиметров, ребенок нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые. Девочка была одета в розовый комбинезон и сапоги того же цвета.

Кроме того, в полиции описали и предполагаемую похитительницу. По словам правоохранителей, подозреваемой на вид приблизительно 30 лет, она славянской внешности, волосы у похитительницы темные. Подозреваемая была в белом пуховике и темных джинсах. У нее есть особая примета: женщина косит на правый глаз.

«Полиция просит сообщить о возможном местонахождении ребенка или подозреваемой женщины по телефонам дежурной части: 8 (495) 618-42-07, 8 (495) 616-06-01», — указано в сообщении правоохранителей.

UPD: когда новость была готова к выпуску, в полиции сообщили, что похищенная девочка нашлась. Ее вместе с предполагаемой похитительницей задержали на станции «Третьяковская» московского метрополитена. Сейчас девочку и женщину везут в отделение полиции.