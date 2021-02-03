Недовольный начальником россиянин зарубил его топором и снял все на видео

Представитель ведомства отметил, что всю съемку молодой человек цинично комментировал свое отношение к убитому.

«После съемки он разослал видеозапись своим знакомым с помощью мессенджера и социальной сети, сообщив, что он наконец-то расправился с тем, кто так ему надоел», — рассказал Горелых.

В региональном главке СК уточнили, что убийство произошло в поселке Верхнее Дуброво, где рабочий и его бригадир работали. Жили они в разных комнатах одного дома. В ночь на 1 февраля они выпили спиртное.

Когда начальник пошел спать, подчиненный решил избавиться от него из-за постоянных придирок по работе. Для этого он взял топор и нож. Войдя в комнату бригадира, рабочий несколько раз ударил его по голове, а после перерезал горло. От полученных ран пострадавший скончался, а рабочий сообщил хозяину арендованного дома о том, что он сделал.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Рабочему уже предъявили обвинение и в ближайшее время изберут для него меру пресечения. Следователи назначили необходимые мероприятия, а также решают вопрос о психолого-психиатрическом обследовании обвиняемого.