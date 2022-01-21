Недовольный клиент выстрелил в сотрудника автосервиса в Петербурге

Мужчина устроил стрельбу возле Хасанского рынка в Санкт-Петербурге. Он ранил сотрудника автосервиса. Причиной конфликта стал ремонт машины, который не устроил стрелка, рассказали в региональном главке МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня утром. Около 10:20 в полицию сообщили о стрельбе около Хасанского рынка в Красногвардейском районе. На место прибыли правоохранители.

Они выяснили, что 77-летний клиент автосервиса остался недоволен качеством ремонта своего автомобиля. Из-за этого он устроил перепалку с сотрудником. Исчерпав аргументы, мужчина достал травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в руку. Пострадавшему 59 лет. Мужчине оказали медицинскую помощь, после чего отпустили. Стрелка задержали и доставили в отдел для разбирательства.