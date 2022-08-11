Неадекватный водитель въехал в машину ДПС в Ленобласти

Полицейские задержали водителя, который на большой скорости разъезжал по СНТ «Химик» в Ленинградской области, а потом врезался в автомобиль ДПС. Об этом сообщил телеканал «ЛенТВ24» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным ИА «Невские новости», на мужчину пожаловались местные жители. Они рассказали, что водитель не только сильно превышает скорость, но и таранит чужие ворота.

«Оперативно прибывшим на место сотрудником полиции обнаружен автомобиль Kia, водитель которого начал движение в сторону стража порядка и совершил столкновение со служебным автомобилем „УАЗ — Патриот“», — уточнили в ведомстве.

Правоохранитель сделал предупредительный выстрел, но нарушитель проигнорировал это, а потом попытался переехать полицейского. В результате мужчину задержали. На него заведено уголовное дело.