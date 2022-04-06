Неадекватный покупатель в Казани отказался платить за алкоголь и избил сотрудницу магазина

Сотрудница магазина в Казани пострадала от неадекватных действий покупателя, отказывающего платить за алкоголь. Девушка получила травмы шейного отдела и головы, «360» пообщался с жертвой агрессии.

Пострадавшая Алия рассказала, что покупатель показался ей под наркотическим опьянением, так как вел себя очень странно. На законное требование оплатить алкоголь на кассе он ответил агрессией, открыл бутылку пива и стал распивать его прямо в магазине. Администратор пыталась урезонить покупателя, но он применил силу, схватил девушку за волосы и ударил об кассовый аппарат. Сотрудница успела позвонить группе быстрого реагирования (ГБР).

«Подбежала женщина, ударила его по плечу, он меня отпустил, не добил <…> Это была покупательница, коллеги были в шоке. Я сама не поняла, что произошло», — рассказала девушка.

Неадекватный покупатель не сразу ушел из магазина, делал вид, что не помнит произошедшего. Пытался «докопаться» до другой женщины, после того, как Алия спряталась от него на складе.

«Никто на помощь не подошел, мужчины вообще не подошли. Наоборот, эту женщину муж увел», — отметила администратор.

ГБР приехала позже, приняли решение вызвать полицию и снять побои. Администратор призналась, что мужчина после инцидента пытался с ней «договориться по-хорошему», но звонил чаще всего в пьяном виде.

«Я нормальная, мне эти заявления не нужны. Просто обидно… Я метр пятьдесят — ты куда руки-то поднимаешь», — посетовала Алия.

Оказалось, что мужчина — постоянный покупатель магазина. О его склонности знали, но раньше он вел себя спокойно. Девушка готова забрать заявление, если буйный покупатель наберется смелости и извинится лично в трезвом виде.