Мужчина напал на беременную соседку в подмосковном поселке | 360°

Криминал 04 октября 2022, 19:50 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина напал на беременную соседку в подмосковном поселке Соседи терроризируют жильцов в подмосковном поселке Загорянский «360»

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В поселке Загорянский Щелковского района Московской области ранее судимый пьяный житель напал на беременную соседку. Пострадавшая рассказала «360», как это было.

По ее словам, доля общего участка принадлежит трем собственникам. Когда скончался пожилой сосед, его наследница вселила в дом то ли своих родственников, то ли просто знакомых. С их заселением на участке начались безостановочные пьянки по ночам, неадекватные вопли, крики, шум, все с распитием алкоголя. Все попытки урезонить любителей нездорового образа жизни не увенчались успехом — «человеческого языка они просто не понимают».

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Закончилось это тем, что сосед, будучи в невменяемом состоянии и разговаривая практически одним лишь матом, перебрался к соседям через забор. Закатив грязный скандал перед несколькими несовершеннолетними детьми, он в результате напросился на хозяйку дома, которая находилась в тот момент на девятом месяце беременности. Приезжала полиция, скорая, пострадавшую увезли в больницу, где она провела сутки. У нее были удар затылка, сотрясение мозга, ей ставили капельницы, ее все это время постоянно рвало.

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В полиции буйные соседи написали, что про ее беременность не знали, через забор не перелезали (а во всем этом еще участвовали жена и сын пьяного мужчины) и вообще в тот день никого не видели.

Сейчас вся необходимая информация (в том числе снятые побои) передана в суд, идет разбирательство. Пострадавшая семья через суд также пытается выкупить свою долю участка, чтобы иметь возможность его продать, но те самые разгульные соседи затягивают этот процесс.

Ранее компания мальчиков в Казани напала на 82-летнюю пенсионерку. Они накричали на нее, бросили игрушку и ударили по спине. Хулиганов спугнула дочь.

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