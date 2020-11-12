Не спасшему дочь от убийства крымчанину вынесли приговор. Он уснул после пьянки и ничего не слышал

В конце мая этого года в полицию обратилась жительница поселка Ленино. Она заявила о пропаже шестилетней внучки, которая вместе с отцом и его другом отправилась на рыбалку. В ходе поисков тело девочки нашли на дне Северо-крымского канала. Недалеко от места, где отец с другом распивали алкоголь.

Выяснилось, что пьяный мужчина заснул, оставив дочь с ранее судимым другом. Злоумышленник надругался над девочкой и убил.

В ходе проверки отец ребенка признал, что оставил ребенка в опасности. Сегодня Ленинский районный суд Крыма признал его виновным и приговорил к шести месяцам исправительных работ. В течении полугода 10% от его зарплаты будет поступать в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве и продолжается.