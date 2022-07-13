«Не просто так у него сердце остановилось». Очевидица рассказала о драке в Тараскове, после которой погиб мужчина

Группа пьяных людей в деревне Тарасково городского округа Кашира в Подмосковье напала на подростка, а затем на его отца. Мужчину избили толпой, и после драки он скончался. Видео потасовки разлетелось по соцсетям. Очевидица рассказала «360», как все произошло.

Шумное общежитие

Девушка рассказала, что обитатели местного общежития давно вели себя несдержанно. Гуляя группами, они часто приставали к прохожим, в том числе к мамам с детьми. Вечером 11 июля им на глаза попался подросток.

Не знаю, кто конкретно, но его сильно ударили в плечо. Тот пошел домой и сказал об этом папе. Отец вышел и спросил, за что. Они — сначала их было человек 15, а потом еще целая толпа прилетела — избили его какими-то дубинками очевидица.

На кадрах видно, как толпа сначала окружила мужчину, потом набросилась. Его повалили на землю, протащили и много раз ударили по голове.

Хулиганы скрылись

Свидетели вызвали полицию и скорую помощь. Когда драка окончилась, нападавшие разделились на группы по три-четыре человека и бросились на тарасковцев. Мужчина, который заступился за сына, умер.

Судмедэксперт установил, что остановилось сердце, но не просто же так оно остановилось? На нем ведь должны быть гематомы, если они били его толпой очевидица.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «360» факт смерти мужчины. Он добавил, что она носила не криминальный характер.