Эксклюзив 22 ноября 2022, 20:10 «Не просто размахивал ножом». В действиях обвиняемого в убийстве хоккеиста Дидура не увидели самооборону Адвокат Сергей Груй: в деле об убийстве хоккеиста Романа Дидура о самообороне речи нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первое слушание по делу Армена Куюмджи, которого обвиняют в убийстве 23-летнего хоккеиста Романа Дидура, состоялось в Таганском суде. Адвокат семьи погибшего спортсмена рассказал «360», какой срок грозит обвиняемому в убийстве.

«Подсудимого обвинили по части 1 статьи 105 УК РФ. [Она] подразумевает лишение свободы от шести до 15 лет. Поэтому если присяжные заседатели признают его виновным, то суд уже будет назначать наказание в соответствии с размерами, которые указаны в данной статье», — объяснил собеседник «360».

Реклама

Действия Куюмджи, по словам адвоката, изначально были направлены на умышленное лишение жизни, поэтому в данном случае про самооборону речи быть не может. Об этом говорит тот факт, что взрослый человек вооружился двумя кухонными ножами, выбежал на улицу и стал размахивать ими перед молодыми людьми.

Реклама

«Он, как разумный человек, отдавал себе отчет в том, что его действия могут принести вред жизни окружающим», — подчеркнул Груй.

По его словам, в силу возраста и опыта Куюмджи не мог не понимать, что применение ножа может привести к смерти человека, особенно при ударе в область грудной клетки, где расположены жизненно важные органы.

«Ведь подсудимый не просто размахивал ножами, а произвел целенаправленные точечные удары сверху вниз. Причем такой силы, что нож пронзил грудную клетку и вошел в сердце потерпевшего. Впоследствии чего тот скончался», — напомнил Груй.

После удара, отметил адвокат, Куюмджи увидел кровь на футболке Дидура, но не стал вызывать скорую помощь, а просто сбежал с места преступления.

«Все эти действия, предполагаем, были направлены на убийство», — резюмировал он.

В ночь на 24 апреля возле спортбара на Николоямской улице Дидур погиб от удара ножом, который нанес житель Москвы.