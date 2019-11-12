Сбившую насмерть шестилетнего Алешу Шимко в Балашихе Ольгу Алисову освободили из колонии-поселения. Женщина отсидела достаточный срок, но адвокат семьи погибшего мальчика Виктория Данильченко призналась «360», что ее до сих пор удивляют последние слова осужденной на суде.

Ольга Алисова вышла на свободу. Она сбила Алешу Шимко в Балашихе Подробнее

«Вне зависимости от того, что происходит у тебя внутри, какие у тебя убеждения — есть человеческая жизнь, ты сама мать, у тебя у самой есть дети. Поэтому мне до сих пор непонятно, как можно было в последнем слове не извиниться, не принести соболезнований семье», — сказала правозащитница.

Она напомнила, что на заседании Алисова заявила, что, согласно российской Конституции, родители должны следить за своими детьми.

При этом Данильченко отметила, что осужденная получила достаточный срок за свое преступление. Суд приговорил ее к трем годам в колонии-поселении по статье «Причинение смерти по неосторожности». Кроме того, Алисову обязали выплатить «огромный штраф за моральный вред».

Ольга Алисова 11 ноября вернулась в родной Балашов после отбывания трехлетнего заключения в колонии-поселении. Туда женщина попала в ноябре 2017 года по решению суда. Она насмерть сбила маленького Алешу Шимко во дворе дома в Балашихе.