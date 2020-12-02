«Не показывала своих проблем». Знакомая рассказала о погибшей на стриме блогера Reeflay

Подруга блогера Reeflay Валентина была активной и общительной. Она никогда не показывала людям своих проблем, умела контролировать эмоции.

Об этом «360» рассказала знакомая Валентины Динара. Она отметила, что работала вместе с погибшей несколько лет назад, но в последнее время девушки почти не общались.

«Я с ней общалась очень давно, когда мы работали в Сочи. Я из Краснодара, она — из Оренбурга, мы работали в Сочи, она в гости ко мне приезжала — это был 2016–2017 год. Потом я ее не видела, и мы особо не общались. Привет, как дела — и все», — отметила она.

Динара услышала о смерти Валентины во время беседы с «360». Она отметила, что ошарашена этой новостью и шокирована случившимся.

«Человек она классный очень. Сказать, что она спокойная — нет. Она в принципе такой человек активный, и в общении, и в действии. Во всяких конкурсах любила участвовать. Общительная, жизнерадостная, по жизни не унывала, позитивная. Человек никогда не плачет, не показывает своих проблем, хотя иногда их бывает очень много», — отметила Динара.

Девушка рассказала, что мало знала о семье знакомой. Валентину воспитывала мать — она умерла несколько лет назад. Про отца Динара ничего не слышала.

«Мама у нее умерла, вроде бы в 2016 году. Папа я не знаю где, он не участвует в ее жизни. Или умер, или что», — отметила она.

Смерть Валентины попала в прямой эфир — ее транслировал блогер Стас Reeflay, который в этот момент вел стрим. Он не выключил камеру даже в тот момент, когда в квартиру приехали врачи и констатировали, что девушка мертва. По предварительной информации, причиной гибели Валентины могло стать переохлаждение. Правоохранители предполагают, что пьяный блогер выгнал ее на мороз, где девушка провела долгое время. Когда он решил впустить ее обратно, Валентина уже была без сознания.