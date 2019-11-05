Не платившего налоги ресторатора освободили от наказания из-за болезни

По данным пресс-службы, в суд подали ходатайство об освобождении в связи с болезнью осужденного. Суд удовлетворил его 1 ноября 2019 года.

Ходатайство направил начальник СИЗО «Матросская тишина» Виктор Пастушенко. Он указал, что Белойван «по состоянию своего здоровья не может быть этапирован в исправительное учреждение».

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Александр Карабанов, адвокат Белойвана, отказался от комментариев.

Обвинение основателю сети ресторанов «Тарас Бульба» предъявили в июне 2017 года в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, Белойван скрыл более 650 миллионов рублей. Он признал вину в феврале текущего года.

В июле 2019 года Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор. Белойвана приговорили к двум годам лишения свободы, однако позднее, 2 октября, Мосгорсуд смягчил наказание до года и девяти месяцев в колонии общего режима.

Известно, что также Белойван просил заменить наказание условным сроком, так как на иждивении у него находятся малолетние дети, а также мать-инвалид.

Отмечается, что сеть «Тарас Бульба» основана в 1999 году. 14 ресторанов сети работают в Москве, один в Московской области, а еще один — в Киеве.