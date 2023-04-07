Эксклюзив 07 апреля 2023, 00:40 «Не первое покушение». Брат погибшего в Осинниках бизнесмена рассказал, что могло стать причиной убийства Брат убитого в Осинниках бизнесмена Каблова Тимур заявил, что это было не первое покушение Телеканал «360»

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Родной брат застреленного в Кемеровской области бизнесмена Тимур Каблов рассказал «360», что раньше на погибшего Александра Каблова уже покушались. Но, что именно стало причиной такого жесткого преступления, ему наверняка неизвестно.

«Я знаю, что это не первое покушение на него, но, к сожалению, последнее. У него рука перестреляна была, в него кто-то стрелял уже когда-то», — поделился он.

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Каблов заявил, что он не знает доподлинно, стало ли причиной убийства бизнес его брата, но выразил уверенность, что просто так подобные преступления не совершают.

«Я не могу этого утверждать или опровергать, но я видел видео, как человека убили. Человек вышел из машины, застрелил человека в висок и ушел. Мне кажется, просто так не убивают», — сказал собеседник «360».

Ранее стало известно, что в Осинниках застрелили мужчину. Он выходил из иномарки, когда к нему подбежал неизвестный и выстрелили в упор. По информации Telegram-канала Shot, погибший предприниматель некоторое время назад признал себя банкротом и закрыл ИП, у него был долг на сумму более 700 тысяч рублей. «360» опубликовал фото с места событий.