«Не мы, насколько мне известно». Зеленский прокомментировал теракт на Крымском мосту | 360°

20 октября 2022, 18:46
«Не мы, насколько мне известно». Зеленский прокомментировал теракт на Крымском мосту
Президент Украины Зеленский заявил, что не является заказчиком теракта на Крымском мосту
Украина «вроде» не является заказчиком теракта на Крымском мосту. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV.
«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал он.
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Таким образом он ответил на вопрос, имеет ли он или его службы подчиненные отношение к преступлению.
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Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следствие подтвердило версию о причастности украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту. К теракту также имеют отношению граждане Украины, России, Грузии и Армении.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате загорелись семь цистерн с топливом, частично обрушились два автомобильных пролета и погибли три человека. Сейчас по мосту уже вновь запустили движение автомобилей, поездов, автобусов. Взорванные пролеты демонтируют до конца года. На судоходство в Керченском проливе взрыв не повлиял.
Владимир Зеленский
Терроризм
Украина
Взрыв на Крымском мосту
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