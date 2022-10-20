«Не мы, насколько мне известно». Зеленский прокомментировал теракт на Крымском мосту | 360°

Криминал 20 октября 2022, 18:46 «Не мы, насколько мне известно». Зеленский прокомментировал теракт на Крымском мосту Президент Украины Зеленский заявил, что не является заказчиком теракта на Крымском мосту РИА «Новости»

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Украина «вроде» не является заказчиком теракта на Крымском мосту. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV.

«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал он.

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Таким образом он ответил на вопрос, имеет ли он или его службы подчиненные отношение к преступлению.

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Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следствие подтвердило версию о причастности украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту. К теракту также имеют отношению граждане Украины, России, Грузии и Армении.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате загорелись семь цистерн с топливом, частично обрушились два автомобильных пролета и погибли три человека. Сейчас по мосту уже вновь запустили движение автомобилей, поездов, автобусов. Взорванные пролеты демонтируют до конца года. На судоходство в Керченском проливе взрыв не повлиял.