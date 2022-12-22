Эксклюзив 22 декабря 2022, 23:02 «Не могли с ним справиться». Мать расчленившего знакомого серийного вора рассказала о его детстве Расчленивший собутыльника житель Мытищ ребенком часто убегал из дома РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ранее судимый за насилие житель Мытищ Анатолий убил и расчленил собутыльника. В детские годы он был непослушным ребенком и часто сбегал из дома, рассказала «360» его мать.

«У него был очень упрямый характер, также был непослушным и драчливым. Мы не могли с ним справиться, поэтому даже хотели сдать его в спортивный интернат», — вспомнила Ольга.

Реклама

Анатолий совершил убийство после пьяной ссоры. Мужчина спрятал труп на балконе, а потом постепенно расчленял его и выносил по частям в подвал.

Реклама

Подозреваемый освободился из мест лишения свободы в январе и сразу же устроился на работу в ритуальную фирму. Сначала все было нормально, а потом он стал устраивать в квартире гулянки.

Мать часто приходила к нему домой, чтобы приготовить еду и убраться. По словам женщины, она не ожидала от сына такого жестокого поступка.

«Его задержали 12 декабря, он сказал мне, что за нарушение режима. Я пошла в квартиру, чтобы выбросить мусор и бутылки. Лоджия у него была закрыта и я не подумала туда выйти, специфических запахов тоже никаких не было. Просто прошлась по комнатам и все», — отметила она.

Соседка убийцы из Мытищ рассказала «360», что знает его с детства. По ее словам, он не был агрессивным человеком.

«Я никогда не видела его агрессивным или пьяным. Поэтому очень сильно удивилась, когда узнала о преступлении. Он последнее время жил с женщиной с детьми», — отметила собеседница.

Также женщина неоднократно видела и погибшего. Мужчина нередко стоял около ее подъезда и чаще всего в пьяном виде.

Как выяснил «360», убитый и расчленненый судимым за насилие собутыльником в Мытищах серийный вор работал поваром.