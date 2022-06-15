«Не мог с ними договориться». Неизвестные избили строителя доступного жилья в Подмосковье

Известный бизнесмен, строитель доступного жилья в Подмосковье Андрей Валинеев подвергся нападению неизвестных личностей при рабочем обходе объекта в поселке Володарского. Предприниматель рассказал «360» подробности происшествия.

Инцидент произошел при стандартном объезде строящихся объектов в поселке Володарского, где есть офис продаж компании Валинеева. По населенному пункту бизнесмен передвигался с личной охраной, в самом поселке в обеденное время шлагбаум был поднят.

«Ехали на машине, подъехали вплотную, когда мы уже шли на объекте», — рассказал Валинеев.

По его словам, из машины вышли пятеро кавказцев, личная охрана на них не отреагировала, отступила назад.

«Я не из робкого десятка, много прошел в этой жизни, 20 лет в бизнесе с 90-х. Я не мог с ними договориться вообще, они кидались, отбрасывали моих сотрудников. Было такое ощущение, что ударят или что-то сделают», — поделился предприниматель.

Валинеев отметил, что нападавшие не хотели ничего слушать, с ними невозможно было договориться, выяснить, в чем причина агрессии, что им нужно. Застройщика схватили под руки и угрожали, размахивая перед лицом кулаками. По его словам, ему грозили смертью, если он не прекратит строительство. Угрозы сыпались на ломаном русском, также в адрес его семьи и родителей.

«Все было настолько молниеносно и быстро, все опешили», — отметил бизнесмен.

Валинеев считает, что всему виной политика его компании — дешевое и доступное жилье в Подмосковье, застройщик специализируется на бюджетном строительстве. Бизнесмен подозревает, что угрозы — это проделки конкурентов, такое случалось и раньше.

По словам Валинеева, камеры в этот день не работали. Сотруднику удалось снять машину, на которой неизвестные приехали на объект, но на фото не различить номера. Сейчас этим вопросом занимаются, сам бизнесмен торопился на номинацию, после чего планирует посетить ПЭМФ в Санкт-Петербурге.