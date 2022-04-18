Не Кондрат, а Хондрат: судью Арбитражного суда заподозрили в помощи в получении взятки

Верховный суд взял под стражу Елену Кондрат — судью Арбитражного суда, которую обвинили в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщил ТАСС.

«Избрать в отношении Кондрат меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказал судья Верховного суда.

Кондрат поместят в СИЗО. Там она пробудет до 22 мая. Однако решение суда вступит в силу только 21 апреля. До этого времени обвиняемая сможет обжаловать его в апелляционной инстанции.

На заседании Кондрат заявила о своей невиновности и запросила более мягкую меру пресечения. Следователь же заявил, что Кондрат использовала различные способы избежать наказания — от использования связей до попытки смены фамилии — с Кондрат на Хондрат. Обвиняемая отрицала его слова.

«Все заявления следователя о смене мной фамилии, попытках скрыться и тому подобном являются голословными. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства следствия», — сказала она.