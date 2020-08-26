Муж признавшей кражу 25 млн кассирши банка отказался считать себя организатором преступления

Первое заседание по резонансному делу Луизы Хайруллиной, которая украла из банка 25 миллиона рублей, состоялось в суде Салавата. На слушании ее муж заявил, что не является организатором преступления. Об этом сообщил корреспондент «360».

«Вину признаю частично. Прошу рассмотреть мою роль в данном преступлении не как организатора», — сказал Марат Хайруллин в суде.

Сама Луиза признала вину полностью. Женщина на заседании впервые за долгое время встретилась со своим отцом Рамилем Мулахметовым. Он дал показания.

Мужчина признался, что о финансовых проблемах в семье Луизы узнал примерно за два года до преступления. Дочь рассказала ему, что «Марат в долгах как в шелках".

«Он проигрался. После этого я им одалживал суммы постоянно — 500, 800 тысяч рублей», — заметил мужчина.

Также Мулахметов вложил порядка трех миллионов рублей в строительство дома для Хайруллиных.

«Они никогда не нуждались в деньгах. Мои средства, которые я зарабатывал в последние годы шли им в основном», — заметил отец.

Он рассказал, что ничего не знал о преступлениях дочери до тех пор, как однажды ее не начали разыскивать. Вечером после сообщений о том, что Луизы нет на работе, пенсионер приехал к ней домой, но там никого не было.

Мужчина признался, что в последнее время у него были натянутые отношения с зятем, но дочь он обожал.

Моя дочь была моей надеждой на будущее. Я ей во всем доверял. Я вкладывал в нее все. Она любимица была Рамиль Мулахметов.

После заседания удалось взять комментарий и у самой Луизы. Она призналась, что очень переживает за судьбу детей.

Я очень расстроена. Я очень переживаю за детей. Боюсь, что если дадут большой срок, они останутся без родителей. Мужа посадят, меня посадят. Я не хочу, чтобы они остались одни без матери. Очень сердце болит, очень переживаю, очень скучаю Луиза Хайруллина.

Хайруллина была старшим кассиром в отделении Россельхозбанка в Салавате. Известно, что с сентября 2017 по май 2019 года она украла у банка более 25 миллионов рублей. В мае прошлого года женщина узнала, что в организации будут проводить ревизию, и испугалась. В тот раз она забрала около одного миллиона рублей, а потом вместе с мужем и двумя дочерьми сбежала из города.

Семья несколько дней жила в лесу, а потом на такси уехала в Казань. Там они сняли квартиру. Однако в начале июня их нашла полиция.

Денег при себе у Хайруллиных не было. Марат рассказал, что все украденные средства проиграл на ставках. Его отправили под домашний арест, а жену — в СИЗО. В их отношении открыли уголовное дело. Хайруллину обвинили в присвоении и растрате денег из банка, ее супруга — в организации преступлении.

Сначала это дело рассматривалось в специальном порядке, но недавно его решили смотреть в общем порядке.