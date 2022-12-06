Эксклюзив 06 декабря 2022, 01:13 «Не думала о последствиях». Обвинившая менеджера бойцов MMA в изнасиловании написала заявление сгоряча Адвокат Бостанова: потерпевшая написала заявление сгоряча и не раз пыталась его забрать Телеканал "360"

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В понедельник, 5 декабря, в Дорогомиловском суде прошло слушание по делу менеджера бойцов MMA Азамата Бостанова, которого задержали за насилие над возлюбленной. По словам адвоката подозреваемого Антона Пивоварова, ссора больше похожа на домашний конфликт, а заявление женщина написала сгоряча. Сама потерпевшая, как отметил адвокат, неоднократно просила прекратить разбирательства.

Ситуация больше похожа на домашний конфликт

Сейчас дело находится на окончательной стадии, фактически уже стороны ознакомились с материалами дела, остались небольшие тактические моменты, отметил в беседе с «360» адвокат Антон Пивоваров.

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По его мнению, произошедшая между его подзащитным и его возлюбленной больше похоже на домашний конфликт. Пивоваров считает, что заявление было написано с горяча. Он также уточнил, что сама потерпевшая неоднократно просила прекратить разбирательства.

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Также установлены моменты, в том числе получения у женщины телесных повреждений до этого конфликта, отметил адвокат.

Телеканал "360"

«Сама потерпевшая утверждала, что сгоряча [написала заявление], и тех событий, которые инкриминируют в настоящее время Бостанову, их фактически нет. Тем не менее, человек находится под стражей уже длительное время», — сообщил Пивоваров.

Защита сегодня собиралась простить о том, чтобы мужчину отпустили, поскольку и само обвинение, и доводы следствия являются абсолютно необоснованными.

«Я рассчитываю все-таки на позитивный исход, и, на мой взгляд, есть достаточно доказательств, подтверждающих мое предположение. Но решение будет принимать суд», — отметил Пивоваров.

В случае неблагоприятного для защиты исхода будет подана апелляция. По мнению адвоката, нет оснований содержать его подзащитного столько времени в СИЗО.

Пивоваров считает, что в последнее время набирает оборот предвзятое отношение к спортсменам. Необходимо поднимать мнение общественности и разбираться в каждом случае индивидуально, а не ставить ярлыки.

Заявление «сгоряча»

Мать задержанного Ольга в виновность сына не верит.

«Нет, я абсолютно в это не верю ни на грамм, потому что они совместно проживали почти два года, планировали свадьбу, обзавестись детьми, поэтому о каком изнасиловании может идти речь», — сказала женщина в комментарии «360».

Отношения между возлюбленными, по ее словам, в последнее время были хорошими. Женщина не знает, что могло произойти в ту ночь.

«Знаю только, что между ними произошел конфликт и Азамат поднял руку <…>, чего, естественно, он не имел права делать. Он неоднократно перед ней за это извинялся, я также извинялась и перед ней, и перед ее родителями», — рассказала женщина.

По ее мнению, потерпевшая написала заявление сгоряча, не задумываясь о последствиях.

Мужчина уже 11 месяцев находится в СИЗО. По словам его матери, жалобы остаются без рассмотрения. Семья пыталась привлечь влиятельных друзей, которые через СМИ могут донести правду. Женщина считает, что это заседание — чистая формальность, на котором ее сыну продлят срок ареста на месяц или на два.