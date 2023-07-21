Эксклюзив 21 июля 2023, 14:58 «Недосмотрела». Няня выброшенной из окна девочки в Комсомольске-на-Амуре раскаялась Няня выброшенной из окна Комсомольска-на-Амуре девочки заявила о своей вине

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Принесшая на пьянку к соседу годовалую девочку няня заявила, что чувствует свою вину за то, что ее собутыльник выкинул ребенка в окно. Женщина подчеркнула, что хотела извиниться перед матерью девочки, когда с ней столкнулась, но та отказалась разговаривать. Об этом она заявила в беседе с «360».

Женщина пояснила, что нянчилась с ребенком только 10 дней. Мать приводила девочку к ней домой и утром и забирала вечером. При этом она отметила, что не находилась с подопечной постоянно.

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«У меня не было ключей от квартиры. Сожитель забрал. Это его жилье. Когда его не было, я заходила поменять памперс, приготовить покушать. Вот такая ситуация», — заявила женщина.

Она добавила, что ее вина заключается в том, что она недосмотрела и допустила, что сосед, к которому она принесла девочку, выкинул ребенка в окно.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что газон, на который упала девочка весь покрыт травой, но также там есть острые корни деревьев.

После падения девочка выжила, но получила серьезные травмы. Следователи завели уголовное дело о покушении на жизнь ребенка. Выкинувшего младенца в окно мужчину задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Прокуратура пообещала проверить действия матери, а также няни пострадавшей девочки, чтобы оценить их поведение. Кроме того, дополнительно сотрудники надзорного ведомства узнают о работе социальных служб.