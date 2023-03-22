Эксклюзив 22 марта 2023, 03:09 «Не должны гулять на свободе»: подруга жертвы — о выходе на свободу убивавшего жертв током маньяка в Екатеринбурге Подруга жертвы Хабарова-Электрика заявила, что маньяки не должны выходить на свободу freepik

Читать 360tv в

В Екатеринбурге вышел на свободу маньяк-убийца Егор Хабаров, в городе его знали также под кличкой Электрик. Преступник любил наблюдать за предсмертной агонией своих жертв, которых он казнил при помощи электричества. Хабарова признали невменяемым и осудили на девять лет принудительного лечения. Хабаров устроился на работу охранником в ТЦ. Подруга одной из его жертв поделилась с «360» своим возмущением, что маньяк разгуливает на свободе.

Девушка узнала, что произошло с ее другом в 2008 году из публикации в издании Е1. Парень пропал, его так и не нашли.

Реклама

Она рассказала, что ее приятель был веселым и компанейским, обладал широким кругозором. На момент пропажи молодой человек работал мастером по ремонту компьютеров, брал различные подработки. Именно его работодатель забил тревогу, когда сотрудник не вышел на работу.

Реклама

«Поскольку у него был очень широкий круг знакомых, когда он не вернулся вечером домой, это не было странностью. Он мог так выбраться на день рождения или просто на встречу с друзьями, и не прийти ночевать. Что он не пришел на работу, сообщил работодатель. Это, конечно же, стало поводом для беспокойства», — рассказала подруга пропавшего парня.

По словам девушки, ее друг уехал в тот день на «халтурку». Молодой человек так и не вернулся. Его очень долго и безуспешно искали. Девушка вышла замуж, родила детей и попыталась забыть эту историю.

Про обстоятельства гибели своего знакомого собеседница «360» узнала из СМИ, там же она прочитала, что маньяк, убивший ее друга, оказался на свободе.

«Как по мне, такие люди вообще не должны выходить из учреждений. Если это его склонность психическая, то это на всю жизнь, это не вылечить. И значит, что он не остановится. Никто не будет радоваться ситуации, что маньяки гуляют по городу», — поделилась девушка.

По поводу обстоятельств гибели друга собеседница издания сказала, что это для нее как ушат холодной воды. Одно дело читать в книгах или смотреть фильмы про маньяков, другое, когда это касается твоего знакомого, призналась девушка.