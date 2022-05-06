«Не было никакого умысла». Обвиняемый в расчленении жены петербуржец дал показания в суде

Жителю Колпино предъявили обвинение в убийстве жены. Мужчина заявил, что не хотел ее убивать, «просто оттолкнул». Подробностями и кадрами допроса поделилась объединенная пресс-служба судов города.

Обвиняемый «вину признал частично, дав изобличающие показания».

«Я толкнул. Это вышло случайно, у меня не было никакого умысла. Я ничего ей не сделал, просто оттолкнул», — рассказал мужчина на видео.

По версии следователей, мужчина поругался с женой дома вечером 22 февраля. Поводом для скандала стали его измены. Мужчина сильно ударил супругу кулаком, она упала и ударилась головой «о твердую, острую поверхность стены». Женщина скончалась на месте. Несколько часов муж хранил ее тело в ванной, а затем увез на своей машине на окраину, к границе деревень Новое Колено и Новое Поддубье Гатчинского района. Там мужчина расчленил тело топором, упаковал части трупа в пакеты и выбросил вместе с использованным орудием и личными вещами жены.

Мужчину задержали 4 мая. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил его под стражу.

Ранее знакомая убитой рассказала, что та была доброй и отзывчивой, но закрытой.