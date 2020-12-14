Защита историка Соколова просит дать ему не более 8 лет колонии

Адвокат историка Соколова Сергей Лукьянов просит назначить ему наказание не более восьми лет колонии.

Защита просит учесть суд в качестве смягчающих обстоятельств признание обвиняемого, его раскаяние и наличие детей с хроническими заболеваниями, а также аморальное поведение девушки.

«С учетом требований статьи 62 УК РФ, если лицо сотрудничало со следствием, то наказание назначается от шести до 10 лет лишения свободы. Учитывая то, что потерпевшая дала повод, наличие психотравмирующей ситуации и других смягчающих обстоятельств, наказание ему не может превышать восьми лет лишения свободы», — обратился адвокат к судье.

Ранее обвинение попросило для Олега Соколова наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

В суде Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки, но добавил, что совершил преступление в «состоянии полного умопомрачения».

Соколова вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года. Он упал в воду, когда пытался избавиться от останков аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчину обвиняют в убийстве девушки и незаконном хранении оружия.