Эксклюзив 08 января 2023, 19:24 Называл себя «надеждой человечества». Подозреваемый в убийстве матери и сестры искал себе подругу в Сети Источник «360»: подозреваемый в двойном убийстве в Москве развелся и искал подругу в Сети Пресс-служба МЧС

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Подозреваемого в убийстве матери и младшей сестры в Москве зовут Александр Ж., сообщил источник «360». По его данным, раньше он был женат, но развелся. Пытался найти себе пару в Сети, регистрировался на сайтах знакомств.

В анкетных данных указывал, что иногда может выпить в компании, но не курит. Называл себя «светлым умом и надеждой человечества», отметил собеседник «360». Судимостей, по его словам, у мужчины не было.

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СК ранее сообщил, что подозреваемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно. Он свел счеты с жизнью после того, как застрелил мать и сестру. Погибшим было 65 и 38 лет.

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На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Из квартиры изъяли ружье, гильзы и патроны. Правоохранители опросили соседей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.