Названы самые угоняемые машины в 2022 году | 360°

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Криминал

11 октября 2022, 17:43

Названы самые угоняемые машины в 2022 году

«АльфаСтрахование»: чаще всего в России в 2022 году угоняли Hyundai Santa Fe

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Hyundai Santa Fe оказался самым угоняемым автомобилем в 2022 году в России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на «АльфаСтрахование».

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Доля угонов этой машины от общего числа составила 12%. На втором месте оказался Mitsubishi Outlander — 7%. Тройку лидеров замкнули сразу несколько моделей: Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage. Каждой досталось по 4%.

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