Названы самые популярные у россиян места для событийного туризма

Специалисты онлайн-сервиса для организации путешествий провели опрос и выяснили, куда любят ездить россияне, чтобы отметить какие-либо события. Об этом сообщил RT.

По результатам исследования OneTwoTrip, 58% россиян любят отмечать важные события в путешествии. Самые любимые места для этого — Санкт-Петербург и Италия.

Уточняется, что 59% опрошенных хотя бы раз праздновали день рождения таким образом, а Новый год — 45%. Еще 33% путешественников ездили на выступление любимого исполнителя, а 22% — на спортивные соревнования.

Также по данным исследования, 10% ездили в Италию, что отметить медовый месяц, дни рождения, посетить карнавал в Венеции или выставки. Кроме того, 19% отправлялись на разные праздники в Санкт-Петербург.