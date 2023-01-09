Криминал 09 января 2023, 04:41 Названы самые популярные способы мошенничества в новогодние праздники Эксперты Group-IB назвали мошеннические схемы в новогодние праздники Unsplash

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В период новогодних праздников всегда активизируются мошенники. Они начинают проводить лжелотереи и продавать поддельные билеты на представления. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов Центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB.

Специалисты рассказали, что в праздничные дни интернет-злоумышленники проводили розыгрыши якобы от имени известных онлайн-магазинов.

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«Пользователю предлагали ответить на несложные вопросы и отгадать, в какой из коробочек спрятан приз. Обещанный призовой фонд составлял 50 миллионов рублей», — отметили эксперты.

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Победителям объявляли каждого пользователя, от которого для получения денег требовали заплатить «налог». Человек переводил деньги, после чего оставался и без них, и без обещанного выигрыша.

Еще мошенники создавали фейковые сайты по продаже билетов на праздничные представления. Чтобы не оказаться в числе обманутых, нужно внимательно проверять, настоящая ли перед вами интернет-страница. Подозрения должны вызвать большие скидки, ошибки в описании мероприятий и яркие баннеры.