Названы самые криминальные районы Башкирии
Стали известны самые криминальные районы республики Башкортостан. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на данные регионального СК.
Среди самых криминогенных городов — Уфа, Стерлитамак, Белорецк, Сибай. Самый сложный в этом отношении район — Иглинский.
Количество преступлений в Башкирии за прошлый год выросло на 3,6% по сравнению с 2018 годом. При этом раскрываемость упала на 0,6%.
На 7,1% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.