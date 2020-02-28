Названы самые криминальные районы Башкирии

Среди самых криминогенных городов — Уфа, Стерлитамак, Белорецк, Сибай. Самый сложный в этом отношении район — Иглинский.

Количество преступлений в Башкирии за прошлый год выросло на 3,6% по сравнению с 2018 годом. При этом раскрываемость упала на 0,6%.

На 7,1% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.