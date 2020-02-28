    28 февраля 2020, 19:02

    Названы самые криминальные районы Башкирии

    Дарья Морозова

    Стали известны самые криминальные районы республики Башкортостан. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на данные регионального СК.

    Среди самых криминогенных городов — Уфа, Стерлитамак, Белорецк, Сибай. Самый сложный в этом отношении район — Иглинский.

    Количество преступлений в Башкирии за прошлый год выросло на 3,6% по сравнению с 2018 годом. При этом раскрываемость упала на 0,6%.

    На 7,1% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.