Названы предварительные причины крушения вертолета Robinson R-66 в Хакасии

Крушение вертолета R-66 в Хакасии произошло из-за неблагоприятных погодных условий, ошибки пилота или неисправности воздушного судна. Это предварительные версии, которые рассматривают следователи в рамках уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве напомнили, что вертолет Robinson R-66 вылетел из Новокузнецка в минувшую пятницу, 10 декабря. Воздушное судно отправилось в Республику Алтай. После часа полета пилот перестал выходить на связь, а спустя еще некоторое время на территории Хакасии сработал аварийный радиомаяк вертолета.

Упавшее воздушное судно нашли в районе озера Каракуль. Управлявший вертолетом пилот погиб при крушении.

Следователи завели уголовное дело. В рамках расследования криминалисты осмотрели место аварии, изъяли образцы топлива, регистрационное устройств и документы на вертолет. Для экспертизы правоохранители взяли образцы топлива из самого вертолета и с заправки. Кроме того, они допросили инженеров, которые провели предполетный досмотр воздушного судна.

О том, по какой причине вертолет Robinson R-66 вылетел из Новокузнецка в Республику Алтай, точных данных нет. СМИ со ссылкой на источники представляют разные версии. Якобы это был тренировочный полет или же пилот отправился за туристической группой.