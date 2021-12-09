Названы популярные мошеннические схемы этого года

Более 46 тысяч случаев дистанционного мошенничества произошло в России за этот год, передала «Вечерняя Москва». Названы самые популярные схемы.

На первом месте звонки от «сотрудников банка», которые под тем или иным предлогом предлагают перевести деньги на сторонний счет, чтобы «обезопасить» их.

На втором месте — история про родственников, «попавших в беду». Человеку звонят от имени родственника и сообщают о проблеме. Например, ДТП или задержание полицией. А потом просят перевести денег, чтобы «решить этот вопрос».

Еще одна популярная схема — предложение помочь в «поимке преступников». Мошенники звонят от имени полицейских и просят помочь в задержании преступника. Для этого они просят перевести сбережения на специальный счет, так как якобы мошенники хотят похитить деньги жертвы.