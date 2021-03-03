Названо количество ликвидированных за год ОПГ

Сотрудники полиции в 2020 году задержали около 10 тысяч лидеров и участников преступных группировок, а также доказали причастность криминальных структур к 18 тысячам преступлений. Об этом на заседании коллегии МВД заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. «360» ведет прямую трансляцию заседания.

Министр подчеркнул, что полицейским удалось выявить 322 факта создания преступного сообщества или непосредственного участия в нем.

Особо Владимир Колокольцев отметил, что в борьбе с организованной преступностью отдельную роль сыграли мероприятия по ликвидации этнических группировок.

Всего в 2020 году благодаря работе правоохранителей прекратили деятельность почти 240 подобных объединений. Уголовные дела завели против 45 лидеров этих групп. Восемь из них выслали из России и запретили въезд.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что всю работу сотрудники органов внутренних дел выполняли при неполной заполненности штата, что привело к повышенным нагрузкам, но работу правоохранители выполнили. По словам главы МВД, в ведомстве незакрыто еще 70 тысяч вакансий.