Криминал 25 марта 2024, 22:11 Названо число погибших от огнестрельных ран в Crocus City Hall Бастрыкин: при теракте в Crocus City Hal от огнестрельных ран погибли 40 человек РИА «Новости»

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Огнестрельные ранения стали причиной смерти при теракте в Crocus City Hall 40 человек, от пожара погибли четверо. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран — два человека», — сказал он.

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По словам Бастрыкина, жертвами пожара стали 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 пострадавших. На месте теракта в Crocus City Hall погибли 137 человек, двое их них скончались в больницах.

Трагедия произошла вечером 22 марта. Террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall и расстреляли зрителей. В здании также произошел пожар.