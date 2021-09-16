Названный СМИ виновником взрыва в Лисках мужчина опроверг причастность к нападению

Мужчина, личные данные и фото которого попали в СМИ после нападения на воронежский отдел полиции, в беседе с «360» опроверг свою причастность к случившемуся. По его словам, с ним уже общались правоохранители и они могут подтвердить, что к преступлению он не имеет никакого отношения.

«Звоните в Следственный комитет, вам там все подтвердят», — сказал собеседник «360».

Мужчина уточнил, что во время нападения на отдел полиции в Лисках, он был на работе.

Атака на отдел произошла утром 16 сентября. Преступник взорвал дверной замок и ранил сотрудника. Потом злоумышленник скрылся на автомобиле «Нива».

Перед этим, по данным следователей, подозреваемый мог убить трех человек из-за бытового конфликта. Уже после нападения на отдел полиции, стало известно об обнаружении матери и двух ее детей 20 и пяти лет. Все трое были застрелены.

По данным РИА «Воронеж», подозреваемый обратился в полицию из-за бытового конфликта с соседкой, но правоохранители якобы отказались ему помогать. Тогда он решил подорвать дверь отделения, а затем устроил бойню.