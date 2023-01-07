Криминал 07 января 2023, 15:54 Названа сумма взятки экс-замминистра энергетики Тихонова при заключении госконтрактов ТАСС: экс-замминистра энергетики Тихонова заподозрили в получении взятки в 227 млн рублей Министерство энергетики Российской Федерации

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Проходящий по делу о хищениях более 700 миллионов рублей бюджетных средств бывший заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов получил взятку в размере 227 миллионов рублей за помощь в заключении государственных контрактов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Собеседник издания заявил, что предварительное следствие установило: для вывода средств чиновник использовал счета в банках за границей.

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Тихонова, его советника Романа Рыжкова и вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова задержали в сентябре 2020 года по делу о хищении средств, выделенных на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса и закупки необходимой техники.

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Как напомнила газета «Коммерсант», по этому делу уже осудили бывшего директора проекта Романа Щербова, которого изначально задержали за получение взятки в размере 40 миллионов рублей. Суд квалифицировал его действия как мошенничество. По данным издания, показания Щербова помогли правоохранителям выйти на Тихонова, занимавшего тогда пост заместителя министра энергетики.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время выступления в Госдуме осенью прошлого года сообщил, что в ходе совместных мероприятий с ФСБ, Росфинмониторингом и федеральным казначейством раскрыто получение взятки заместителем министра энергетики. О ком идет речь, он не уточнил, но СМИ выяснили, что фигурантом дела стал Анатолий Тихонов.

По данным следствия, группа действовала с 2014 по 2018 год во время реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики». Замминистра Тихонов возглавлял Российское энергетическое агентство, получившее субсидии в размере 986 миллионов рублей.

Первые 100 миллионов похитили при заключении контрактов на закупку оборудования, еще 600 миллионов прошли через контракты для проведения научно-исследовательских работ в одной из IT-компаний, но по факту все исследование проводилось в агентстве.

Тихонов подписал документы о сдаче системы, которая оказалась нерабочей. Полученные средства для легализации провели через фирмы и банки Чехии и Латвии, а также офшоры в Сент-Китсе и Невисе.