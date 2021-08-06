Названа сумма иска второй пострадавшей в аварии к Эдварду Билу

Вторая пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Екатерина Маничкина намерена взыскать с виновника аварии почти два миллиона рублей. В итоговую сумму вошли ремонт машины и компенсация морального вреда. Об этом «360» сообщила представляющая интересы истца адвокат Екатерина Гордон.

Она подчеркнула, что с Билом пытались договориться в досудебном порядке, но ничего не вышло. Хотя официально блогер заявлял, что намерен компенсировать ущерб всем пострадавшим.

«На мой взгляд, в тот период, когда длился основной суд по этому ДТП, у Эдварда и его соратников была задача создать иллюзию того, что он раскаялся и готов возместить причиненный им ущерб», — заявила Гордон.

Она добавила, что в случае с Екатериной Маничкиной дальше обещаний дело не пошло, поэтому теперь на блогера подают в суд. Гордон отметила, что все заявления Била и его адвокатов во время первого суда преследовали только одну цель — снять медийное напряжение.

Общая сумма компенсации составляет 1,8 миллиона рублей. Самая большая часть приходится на ремонт машины (1,6 миллиона) и на возмещение морального вреда (100 тысяч). Остальная часть требований — это компенсация затрат на лечение после аварии, оплату эвакуации пострадавшей машины и судебные расходы.

Эдвард Бил за рулем автомобиля Audi выехал на встречную полосу на Садовом кольце в центре Москвы, где протаранил несколько автомобилей. Больше всего пострадал автомобиль Volkswagen, за рулем которого сидела Мария Артемова. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Против блогера завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Пресненский суд Москвы приговорил Била к двум годам ограничения свободы и на три года запретил ему садиться за руль. В прокуратуре сочли приговор чрезвычайно мягким и подали апелляцию.