Названа приоритетная версия гибели миллиардера Босова

В подмосковном селе Усово нашли мертвым 52-летнего миллиардера Дмитрия Босова. Мужчина погиб в собственном доме. Скорее всего, он совершил самоубийство.

Такая версия случившегося сейчас рассматривается как приоритетная, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция намерена проверить и другие варианты произошедшего.

«Версия самоубийства сейчас приоритетная (судя по положению тела и другим признакам), но будут проверяться и другие», — подчеркнул собеседник издания. Сейчас на месте работают оперативники.

По словам экспертов, в последнее время имя Босова фигурировало в различных скандалах. Наиболее громким из них стал разрыв с многолетним партнером по бизнесу Александром Исаевым.

Люди из окружения предпринимателя отметили, что состояние миллиардера незадолго до гибели было возбужденно-подавленным. Ночью 6 мая Босов перестал выходить на связь в мессенджерах, поэтому супруга бизнесмена и решила проверить, все ли в порядке.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что он зашел в фитнес-зал. Дверь в него оказалась запертой изнутри. Ее выбили, и обнаружили предпринимателя мертвым.

Дмитрий Босов являлся совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». Он основал группу «Аллтек», которой принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay, был ее крупнейшим акционером. Состояние бизнесмена, по данным Forbes, в 2020 году превысило миллиард долларов. Босов занимал 86-е место в рейтинге богатейших россиян.