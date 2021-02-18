Названа причина задержания заммэра Челябинска

Заместителя мэра Челябинска задержали по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемый чиновник получил более 400 тысяч рублей от представителя компании подрядчика, который работал по муниципальному контракту. Взятку заместителю мэра дали за покровительство при заключении договора на работу.

В ведомстве уточнили, что преступление выявили сотрудники регионального отдела ФСБ, а следователи завели уголовное дело. Имени чиновника в ведомстве не назвали.

По данным Ura.ru, речь идет о заместителе главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олеге Извекове. Источник агентства уточнил, что чиновник помог бизнесмену выиграть тендер на поставку аппаратов для дистанционного измерения температуры. Техника предназначалась для администрации города и подведомственных учреждений, в том числе школ и детских садов.

По данным агентства, вторым участником дела стал местный предприниматель Вячеслав Бежин, которого тоже задержали.

О задержании Извекова первым сообщило управление ФСБ по Челябинской области. В ведомстве не назвали причин случившегося и посоветовали обратиться в региональный главк СК.