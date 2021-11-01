Названа причина взрыва газа в Набережных Челнах

Причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия хозяина квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

«В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия подозреваемого», — говорится в сообщении.

Взрыв газа в квартире на четвертом этаже произошел 25 октября. В результате были госпитализированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних 2004 и 2010 года рождения, а также подозреваемый. В ведомстве уточнили, что в больнице от полученных травм скончалась 22-летняя женщина.

В понедельник также скончался 70-летний житель города Набережные Челны. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Врачи неделю боролись за его жизнь. Тем не менее расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пенсионер пытался снять заглушку с газовой конструкции.