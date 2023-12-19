Криминал 19 декабря 2023, 20:44 Названа причина смерти уральского подростка после боксерского поединка Shot: подросток-боксер в Первоуральске умер от черепно-мозговой травмы РИА «Новости»

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Потерявший сознание и умерший по дороге в больницу 14-летний участник открытого первенства по боксу в Первоуральске получил серьезную травму головы. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Shot.

Собеседник подчеркнул, что судебно-медицинские эксперты после изучения тела школьника пришли к выводу, что именно закрытая черепно-мозговая травма стала причиной его смерти.

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В заключении они написали о травме оболочки мозга и повреждении мягких тканей черепа.

Во время поединка юноша пропустил несколько серьезных ударов от соперника, один из которых пришелся в район печени. После этого юный спортсмен потерял сознание. Прибывшие на место врачи забрали боксера в больницу, но он скончался по дороге.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.