Названа причина смерти ученого-генетика в Петербурге

Предварительной причиной смерти мужчины в Санкт-Петербурге, которого СМИ назвали биологом Александром Каганским, следователи назвали падение с высоты. Пока считается, что к его смерти никто не причастен.

«По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты», — сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в Санкт-Петербурге, на улице Замшина, 19 декабря. Открыто уголовное дело об убийстве, задержан подозреваемый. Им оказался 45-летний местный житель. Его причастность к случившемуся пока не установлена.

СК уже опросил родных и знакомых погибшего, назначен ряд экспертиз. Расследование дела продолжается.

Погибший — биолог Александр Каганский. В Дальневосточном федеральном университете смерть своего профессора и директора Центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ подтвердили. Там рассказали, что он погиб 19 декабря на 46-м году жизни. В вузе добавили, что Каганский был одним из ведущих российских ученых в области генетики, клеточной и молекулярной биологии.

В СМИ писали, что Каганский перед смертью был в гостях у своего знакомого, между ними произошел конфликт. Однако подозреваемый это отрицает. Он говорит, что ученый свел счеты с жизнью.