Названа причина смерти министра связи Приамурья

Причиной смерти главы Минцифры Амурской области Александра Курдюкова стал отек мозга, сообщил источник РЕН ТВ. Он уточнил, что окончательные результаты экспертизы еще не готовы.

Во время отека происходит избыточное накопление жидкости в клетках и межклеточном пространстве мозга. Из-за этого он увеличивается в объеме, повышая внутричерепное давление. У этого процесса может быть несколько причин, в частности, серьезная травма.

Известно, что Курдюков попал в больницу с повреждениями головы. По словам источника, у министра были выявлены повреждения в левой височной области и в районе затылка. Теперь специалисты устанавливают, какой из ударов в итоге привел к гибели.

Курдюкову было 39 лет. В больницу чиновника доставили после драки на туристической базе в Благовещенске. Там его ввели в искусственную кому.

По данным Life Shot, на базе у Курдюкова произошла ссора с мастером спорта по пауэрлифтингу, потому что тот нагрубил его жене. Потом министра нашли избитым без сознания. Обстоятельства случившегося выясняет СК РФ, заведено уголовное дело.