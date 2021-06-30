Названа причина смерти детей на реке в Приморье

Два мальчика, тела которых обнаружили на реке Уссури в Приморье, по предварительным данным, утонули. Эксперты не нашли признаков насильственной смерти.

Три ребенка в возрасте восьми, девяти и 12 лет пропали 28 июня. Дети выехали из села Полевое на велосипедах к реке Уссури. Больше их никто не видел. Следственный комитет завел уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, сначала тело одного ребенка без видимых травм нашли в воде. По предварительным данным, он утонул. Тела еще двух мальчиков обнаружили 30 июня в месте, необорудованном для купания.

«Младший брат обнаружен в трех километрах вниз по течению от места, где обнаружены вещи малолетних на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске. Тело старшего брата найдено спасателями в реке возле железнодорожного моста», — добавили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия и тела детей. Признаков насильственной смерти также не обнаружено. Эксперты склоняются к версии, что дети погибли, утонув в воде.