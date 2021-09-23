Названа предварительная причина смерти пропавшего в Хакасии подростка

Предварительная причина смерти подростка, который пропал в Черногорске в Хакасии, — отравление бытовым газом. Об этом сообщило региональное управление СК.

По данным следствия, 13-летний подросток в обеденное время 20 сентября пришел из школы, после этого он отпросился погулять, но позже не вернулся домой.

Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребенка. СК открыл дело по статье УК РФ «Убийство». Тело школьника в итоге нашли в гараже рядом с домом.

«В ходе осмотра тела подростка повреждений криминального характера не обнаружено. При проведении осмотра места происшествия в гараже обнаружен бытовой баллон с газом», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Предварительная причина смерти — отправление бытовым газом. Для установления точной причины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.